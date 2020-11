ASSE : Puel est invirable, Saint-Etienne doit faire avec

Dans : ASSE.

Avec sept défaites consécutives en Ligue 1, Saint-Etienne traverse une crise extrêmement inquiétante.

Les Verts flirtent désormais avec la zone de relégation puisque la formation de Claude Puel n’a plus que deux points d’avance sur Lorient, actuellement barragiste. Une réaction d’orgueil est attendue en urgence dès dimanche, bien que la tâche sera particulièrement ardue face à Lille à Geoffroy-Guichard. Une nouvelle défaite plongerait Saint-Etienne dans le chaos. Pour autant, Claude Puel n’est pas menacé à en croire Hervé Matoux. Et pour cause, le journaliste de Canal + estime que l’ex-entraineur de Leicester, Southampton ou encore l’OGC Nice, est tout simplement impossible à virer.

« Pour des raisons contractuelles et financières, l’ASSE ne peut pas se séparer de Puel. Ça n’aurait aucun sens de limoger Claude Puel pour prendre un pompier de service. Le problème de Puel est dans sa gestion des cadres : sa rigueur et sa rigidité fait qu’il n’a pas envie de lâcher prise avec les choix qu’il peut prendre. Dimanche soir face à Lille, ça ne sera pas facile. Le LOSC est une équipe qui produit un beau jeu et surtout à un entraîneur qui connaît bien les lieux » a indiqué le présentateur du Canal Football Club sur les ondes de France Bleu Saint-Etienne. Reste maintenant à voir si celui qui est également le manager général de l’ASSE parviendra à rectifier le tir dans les semaines à venir. Si ce n’est pas le cas, la situation deviendra vite ingérable pour la direction des Verts. Car depuis plus d’un an, c’est clairement Claude Puel qui fait la pluie et le beau temps à Saint-Etienne, notamment en période de mercato.