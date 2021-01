ASSE : Puel écœuré, il mise sur un geste de l’OL

Dans : ASSE.

Au micro de RMC, Claude Puel a évoqué la situation délicate dans laquelle se trouve Saint-Etienne avant le derby contre l’OL programmé dimanche soir.

Privé de 10 joueurs pour cause de contamination au Covid-19 face à Strasbourg ce week-end (défaite 1-0 à La Meinau), l’entraîneur de l’ASSE va enregistrer quelques retours pour le derby face à l’Olympique Lyonnais. Tout du moins, certains joueurs positifs à la maladie contre Strasbourg auront l’autorisation d’être sur la feuille de match face à l’OL… mais n’auront qu’un entraînement à peine dans les jambes. C’est pour cette raison que Saint-Etienne espère toujours le report de ce match, comme Claude Puel l’a confirmé au micro de RMC. Maître de l’ironie, l’ancien manager de Leicester attend un geste des dirigeants lyonnais afin d'aider à reporter cette rencontre, même s’il faut bien le dire, il n’y croit absolument pas.

« Il fallait onze joueurs positifs pour annuler le match. Nous en avions dix. Nous avons poussé le bâton très loin. Ce n'est vraiment pas sérieux. Quand on 18 personnes positives dans un groupe (staff et joueurs compris), c'est plus qu'un cluster. Et au niveau de l'équité de notre championnat, je ne pense pas qu'on prenne le bon chemin. Il y a une incidence sur ce match, mais aussi sur les suivants. Le temps de retrouver un groupe complet et compétitif... Il y a une reprise progressive de l'entraînement au bout de sept jours. Au bout du 14e jour, les joueurs qui ont été positifs peuvent reprendre collectivement. Des joueurs qui vont repartir en individuel cette semaine pourront faire leur premier entraînement collectif le jour du match contre Lyon. Et ils ne seront pas considérés comme positifs… On va regarder ce qu'il est possible de faire. Je me doute bien que Lyon sera d'accord (ironie)... Je ne m'apitoie pas. Je ne le ferai jamais. Je ne tire jamais de couverture, et je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas un truc de derby, entre Lyon et l'ASSE. C'est une problématique de championnat, par rapport à l'équité générale » a lancé Claude Puel, qui se demande bien quelle équipe il va pouvoir monter pour résister à l’OL dans le derby de ce dimanche…