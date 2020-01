ASSE : Puel attaque un joueur, Courbis n'y comprend rien

Dans : ASSE.

Les propos de Claude Puel à l'encontre de Timothée Kolodziejczak et la réponse de ce dernier ont fait des vagues du côté de l'AS Saint-Etienne. Pour Rolland Courbis, l'attitude du coach des Verts est incompréhensible.

Claude Puel a surpris tout le monde samedi dernier après la victoire de l’ASSE face au Paris FC en attaquant brutalement Timothée Kolodziejczak, dont il a ouvertement remis en cause l’implication et le sérieux. Et forcément, cela n’est pas resté sans réponse du joueur, qui n’a pas fait profil bas, bien au contraire en réagissant virilement à la déclaration de Claude Puel. Pour Rolland Courbis, tout cela est un peu sidérant, d’autant plus que sportivement les Verts pouvaient faire l’économie d’un tel problème interne au vestiaire avant la réception de Nîmes, lanterne rouge, samedi soir à Geoffroy-Guichard.

A quoi joue Claude Puel à l'ASSE ?

Et l’ancien coach de s’interroger sur le but de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne dans cette histoire. « Je peux comprendre que cela marque le vestiaire, mais ce que ne je n’arrive pas à comprendre c’est là où veut en venir Claude Puel. Je n’y arrive pas du tout. Faire cela ce n’est pas dans ses habitudes. C’est quand même un entraîneur expérimenté, et il est donc au courant que les autres joueurs vont être touchés par cette déclaration. Et en plus c’est à un moment où on ne peut pas dire que ce soit brillant du côté des Verts de Saint-Etienne », a fait remarquer Rolland Courbis.