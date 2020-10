ASSE : Puel achève Ruffier, zéro chance de jouer

Dans : ASSE.

Véritable patron du secteur sportif à Saint-Etienne, Claude Puel met progressivement ses pions en place pour redresser des Verts qui ont vécu une dernière saison très difficile.

La situation n’est pas encore parfaite, avec beaucoup de tensions autour de certains cas, et des mauvaises nouvelles à tous les niveaux sportivement, avec le départ forcé de Wesley Fofana, des résultats qui ne sont plus là par rapport au début de saison, et la grave blessure d’Yvann Maçon, qui restait sur de très bonnes performances. Au sein du groupe, plusieurs départs souhaités par Claude Puel n’ont pas eu lieu, et notamment celui de Stéphane Ruffier. Le gardien des Verts a failli se faire virer à la reprise, mais s’en est tiré avec un simple avertissement, signe d’une direction qui ne sait pas trop quoi faire avec l’un de ses tauliers devenu indésirable. En tout cas, pour Claude Puel, les choses sont limpides, et il n’a laissé aucun espoir à l’ancien monégasque pour sa dernière saison au club.

« Blessures ou suspension, rappelez-vous Ruffier ? Non. Il a été décidé de s'appuyer sur trois gardiens (Jessy Moulin, Stefan Bajic et Etienne Green), qui ont énormément progressé. Voilà. Un arrangement avec Ruffier ? On a essayé, avec lui. Il y a eu systématiquement des fins de non-recevoir. Il ne rejouera plus avec vous ? Des décisions ont été prises et je m'y tiens », a prévenu le coach de l’ASSE dans les colonnes de L’Equipe. L’ancien gardien des Bleus sait au moins ce qu’il l’attend cette saison, et elle risque d’être très longue pour lui.