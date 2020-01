ASSE : Puel accusé ? Un avocat sort du vestiaire

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne traverse une passe difficile actuellement, et forcément Claude Puel ne bénéficie plus de l'immunité post-victoire contre l'OL. Mais dans le vestiaire, on ne lâche pas le coach.

Depuis le 4 décembre, et une victoire 4-1 contre Nice dans le Chaudron, l’ASSE court après un succès en Ligue 1. Et c’est peu dire que la défaite face à Nantes, quatre jours après la déroute contre le PSG, commence à sérieusement inquiéter du côté des supporters des Verts. D’autant plus qu’après avoir regardé en haut du classement, il faut désormais se tourner vers le bas, même si l’AS Saint-Etienne a une belle marge de 8 points sur Amiens, 18e. Comme souvent dans ces cas-là, Claude Puel est la cible numéro 1 des critiques, le successeur de Ghislain Printant ne semblant pas avoir les moyens d’inverser la tendance. Après avoir été salué pour ses débuts fracassants sur le banc des Verts avec la victoire dans le derby, Claude Puel subit de lourdes critiques.

Dans la foulée de la grosse désillusion contre Nantes, Yohan Cabaye est revenu sur cette triste série stéphanoise. Et s’il reconnait qu’il va tout de même falloir serrer les boulons, l’expérimenté joueur des Verts ne voit pas en quoi Claude Puel peut être critiqué pour ses choix de faire tourner l'effectif. « On est dans une période compliquée et il faut rester soudés, s’accrocher et continuer à travailler pour inverser la tendance. Sans ça, ça sera compliqué. Si le choix du coach de faire un turn-over explique cela ? Non, je ne pense pas que ce soit lié au turn-over. On connaît la méthode du coach. Il faut rester prêt », a expliqué Yohan Cabaye, qui estime que si les joueurs de l’ASSE restent soudés et concentrés, alors il n’y aura rien à craindre.