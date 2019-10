ASSE : Puel a tout changé, voilà la vérité

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Après deux semaines de trêve internationale, l’AS Saint-Etienne va retrouver le chemin de la Ligue 1 du côté de Bordeaux dimanche.

À cette occasion, les Verts espèrent bien enchaîner une troisième victoire de suite en championnat. Puisqu’après une très longue disette d’un mois et demi, le club du Forez avait remis la marche avant contre Nîmes (1-0), mais surtout lors du derby contre l’OL pour la grande première de Claude Puel (1-0). Un match qui restera dans les mémoires à Sainté, puisque l’ASSE n’avait plus gagné le derby depuis 2017. Victorieuse dans le Chaudron grâce à un but de Beric à la 90e minute de jeu, la formation verte a donc vu son vestiaire revivre, comme l’explique Denis Bouanga.

« Gagner à la 90e minute d’un derby, ça fait du bien à tout le monde. Ça donne beaucoup de confiance pour la suite. Puel ? Je n’ai fait que deux séances avec lui. Mais il amène de l’exigence. De plus, quand il nous parle, tout le monde se sent concerné », a lâché, en conférence de presse, l’international gabonais, qui aura à coeur de briller contre un concurrent direct pour l’Europe, alors que l’ASSE est treizième de L1 à quatre points du Top 5.