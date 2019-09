ASSE : Printant reçoit un premier avertissement, la menace est proche

Dans : ASSE, Ligue 1.

Bloquée depuis sa victoire à Dijon (1-2), une équipe battue lors des quatre premières journées, l’AS Saint-Etienne commence sérieusement à inquiéter.

Alors qu’une réaction était attendue au Vélodrome dimanche dernier, les Verts n’ont jamais vraiment mis l’Olympique de Marseille (1-0) en danger. En cause, une animation offensive largement insuffisante, des performances décevantes de quelques individualités, mais aussi certaines décisions de Ghislain Printant critiquées par Adrien Ponsard. En effet, l’ancien attaquant de Saint-Etienne estime que l’entraîneur stéphanois se trompe dans ses compositions. Ce qui pourrait lui coûter cher d’ici quelques semaines.

« Mon regret, c’est les jeunes. Pour l’instant, ils ne jouent pas. On n’a pas vu Abi, ni Benkhedim. J’espère qu’ils auront leur chance. Ils la méritent, ils ont montré de belles choses en Gambardella. Le petit Nordin ne joue pas beaucoup non plus alors qu’il avait fait une super fin de saison, s’est étonné le chroniqueur de But. On ne comprend pas trop certains choix, comme celui d’aligner Beric à Marseille. On sait bien qu’il ne sert à rien quand il n’est pas dans la surface adverse. Il faut faire confiance à Printant mais il doit se méfier. S’il n’a pas de résultats, les critiques vont commencer à fuser et il pourrait vite être menacé. » On se souvient qu'en 2017, l'ASSE n'avait pas tardé à se séparer d'Oscar Garcia, avant la rétrogradation de Julien Sablé.