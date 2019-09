ASSE : Printant ne risque rien, Romeyer lui met juste un coup de pression

Dans : ASSE, Ligue 1.

Accrochée à domicile par Toulouse (2-2) dimanche, l’AS Saint-Etienne n’avance plus.

Après le déplacement à Dijon (1-2) lors de la 1ère journée de Ligue 1, les Verts ont enchaîné quatre matchs consécutifs sans victoire. Résultat, le club stéphanois occupe une inquiétante 15e place. Et l’entraîneur Ghislain Printant est déjà très critiqué. C’est pourquoi Roland Romeyer a tenu à intervenir afin de rassurer son coach sur les intentions de la direction.

« Il s’agit du meilleur effectif que l’on ait eu depuis que je suis arrivé en 2004. Il faut apprendre aux joueurs à travailler ensemble. Mais je suis confiant, a calmé le président du directoire contacté par Le Progrès. J’ai discuté avec les cadres, ils sont tous optimistes. Ghislain Printant n’est pas du tout fragilisé. J’accorde une grande confiance à Ghislain Printant et son staff. » Il n’empêche que le dirigeant a profité de sa sortie médiatique pour rappeler les gros investissements réalisés ces derniers mois.

Romeyer prévient Printant

« Il n’y a pas d’objectif fixé cette saison. On va jouer les quatre compétitions à fond. L’ADN du club c’est de pouvoir disputer une coupe d’Europe chaque saison. Il faut tout faire pour y arriver. Mais cette saison, il va y avoir une grosse concurrence, a-t-il prévenu. (…) On a élaboré un budget ambitieux. 109 M€, c’est historique. Depuis 2015, il est en augmentation de 40%. La masse salariale, par exemple, augmenté de plus de 40%. On a fait des efforts. Les enjeux sportifs et financiers sont importants. C’est lourd. » Voilà qui ressemble davantage à un coup de pression…