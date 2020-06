ASSE : Pierre Ménès démonte la légère idée Aouchiche

Dans : ASSE.

Désireux de rajeunir son effectif au mercato, Saint-Etienne se penche sur le prometteur milieu offensif du PSG, Adil Aouchiche, lequel aurait passé sa visite médicale, sans signer.

Du haut de ses 17 ans, l’international français des U19 affole la Ligue 1. Et pour cause, le Paris Saint-Germain galère pour lui faire signer son premier contrat professionnel tandis que Rennes, Bordeaux, Lille et surtout Saint-Etienne sont intéressés par son profil. En fin de semaine dernière, le joueur formé à Paris a même visité les installations de l’ASSE, sans pour autant donner son accord aux Verts. Mais dans son esprit, Claude Puel imagine bien diriger Aouchiche et en faire rapidement un titulaire en puissance. Cela pourrait bien être une fausse bonne idée selon Pierre Ménès, assez réticent au sujet d’Adil Aouchiche comme il l’a indiqué sur son compte Twitter.

La piste Aouchiche n'emballe pas Pierre Ménès

« Pas sûr que confier les clés à un gamin de 17 ans soit l’affaire du siècle. Pour ce que j’ai pu en voir pour l’instant, c'est très léger » a expliqué le consultant de Canal Plus qui a notamment eu l’occasion de voir évoluer le milieu offensif du PSG en Youth League et en Coupe de France avec les professionnels. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise dans ce dossier alors que selon certains médias, Adil Aouchiche réclame entre 3 et 4 ME de prime à la signature en plus d’un salaire avoisinant les 100.000 euros par mois. Des exigences qui en font un pari assez risqué malgré sa position de joueur libre à l’issue de son contrat aspirant avec le PSG, qui expire le 30 juin prochain.