ASSE : Pierre Ménès demande à l'ASSE de tenir ses promesses !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

« Quand on m’a demandé de rester la saison dernière pour honorer ma dernière année de contrat, on m’a dit qu’on aurait les moyens d’avoir une bonne équipe. J’ai confiance en la parole des dirigeants qui m’ont présenté un projet chiffré ». Dans les colonnes du Progrès samedi, Jean-Louis Gasset exprimait ses premiers doutes devant la tournure du mercato de l’ASSE. Et pour cause, le coach stéphanois constate comme tout le monde qu’une dizaine de joueurs ont quitté le navire Et en échange, seulement un est arrivé : Wahbi Khazri.

Les dirigeants de l’ASSE doivent donc tenir leurs promesses et faire signer rapidement quelques éléments supplémentaires pour calmer leur entraîneur. Celui-ci veut deux joueurs de couloir, ainsi qu’un défenseur central. Sur son compte Twitter, le journaliste Pierre Ménès a conseillé à la direction de vite tenir ses promesses. « Quand on s’engage auprès de son entraîneur qui plus est de ce niveau on tient ses engagements. Décevant » a-t-il écrit. Comme pour mettre un peu plus la pression sur les dirigeants, qui négocient notamment les possibles arrivées de Waris et de Cabella…