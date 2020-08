ASSE : Perrin poussé à la retraite par Mbappé, ça n'a rien de honteux

Dans : ASSE.

À la fin du mois de juillet dernier, une légende vivante de l’AS Saint-Etienne a décidé de prendre sa retraite sportive. Il s'agit de Loïc Perrin.

Lancé chez les pros en 2003, le défenseur a finalement fait toute sa carrière dans le club du Forez. Avec 470 matchs au compteur, pour un titre de champion de France de Ligue 2 en 2004 et la Coupe de la Ligue 2013 comme palmarès, l’ancien international français a marqué toute une génération de Stéphanois. Et ce n’est pas Jérémie Janot qui dira le contraire, lui qui a passé de longues années avec son capitaine jusqu'en 2012. Ami de Perrin, l’actuel entraîneur des gardiens de Valenciennes estime que le bouquet final de Perrin, avec un carton rouge pour un violent tacle sur Mbappé en finale de la Coupe de France face au PSG le 24 juillet dernier (0-1), ne va pas ternir son brillant passage à Sainté.

« L’expulsion de Perrin au Stade de France a fait mal au cœur ? Même pas ! Je ne reste pas sur ce dernier geste. J’étais là pour son premier match. J’ai vu le dernier. C’est un rouge, ça arrive. Quand on est dans son canapé, c’est impossible de se faire expulser. Mais quand sur le terrain il y a Mbappé qui arrive lancé en pleine vitesse, c’est autre chose ! Après, quand tu aimes les Verts, tu regardes l’ensemble du parcours de Loïc. Tu sais qui il est. Loïc, c’était un super joueur. Mais sa qualité humaine est encore au dessus. J’aime son détachement, son côté toujours positif. Loïc, lui, c’est le vrai Vert : né à Saint-Etienne, qui a fait toute sa carrière au club. C’est une vraie légende de l’ASSE. Non seulement il a fait l’unanimité comme joueur, mais il n’a pas une ombre à son tableau. Son casier est vierge ! Des joueurs comme lui, il y en a un par génération, et encore. Quand je pense à l’ASSE, je pense à lui, à Robert Herbin, à Ivan Curkovic. Il est de la même lignée », a confié, sur le site But, Janot, qui pense que Perrin a toutes les qualités pour devenir le futur président de l’ASSE.