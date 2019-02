ASSE : Perrin pète un plomb avec la VAR

Dans : ASSE, Ligue 1, Rennes.

Tout comme ses joueurs, Romain Hamouma en tête avec son carton rouge en fin de match, Jean-Louis Gasset n’a absolument rien compris à ce qu’il s’était passé lors de ce match à Rennes. La défaite 3-0 face aux Bretons est extrêmement lourde, surtout que plusieurs situations délicates ont été très mal gérées par l’arbitre selon les joueurs de l’ASSE. Notamment une grosse faute sur Romain Hamouma dans la surface, avec donc un pénalty refusé au prétexte que l’attaquant stéphanois était hors-jeu, alors que Niang couvrait près du poteau de corner. Pour des raisons encore inconnues, cela n’a pas été corrigé par la VAR. En revanche, l’arbitrage vidéo a fonctionné pour un pénalty sifflé à l’encontre de Perrin pour une main….

« Perdre 3-0, ce n'est pas mérité au vu du match. On a eu les occasions, on tape le poteau, le gardien fait des arrêts. Il y a quand même des faits de jeu où je ne comprends pas trop encore avec la vidéo. Il y a deux situations litigieuses sur Hamouma, l'arbitre ne demande pas la vidéo. L'arbitre me dit que pour lui il n'y a pas faute (donc il ne regarde pas la vidéo). Mais pour lui au départ il n'y a pas main sur le penalty accordé à Rennes, je fais main il n'y a pas de soucis. Mais faut s'aider de la vidéo, et ce n'est pas toujours le cas. On le paye aussi. On a fait un match très correct, on aurait pu revenir au score. On prend les deux derniers buts sur la fin de match. Je répète, au vu du match, ce n'est pas mérité. On est sorti de nos gonds par rapport aux faits de jeu », a souligné le défenseur et capitaine des Verts, pour qui ce 3-0 ne reflète clairement pas la physionomie de la rencontre.