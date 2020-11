ASSE : Perrin insulté de partout, il part en vacances

Dans : ASSE.

Dans un calendrier assez fou l’été dernier, l’AS Saint-Etienne a effectué une longue reprise pour un seul match, la finale de la Coupe de France face au PSG.

Le dernier de la carrière de Loïc Perrin, qui est passé totalement au travers avec un carton rouge récolté rapidement pour un tacle dangereux sur Kylian Mbappé, qui filait au but. L’expulsion était incontestable, à la fois pour l’action en tant que dernier défenseur, mais surtout pour le geste très dangereux qui a provoqué la blessure de l’attaquant tricolore. Ce dernier a été amoindri de longues semaines, et a manqué au PSG jusqu’au début du Final 8 de la Ligue des Champions. De quoi mettre en furie les supporters parisiens, pour qui, malgré sa carrière exemplaire, Loïc Perrin était clairement la cible des quolibets. L’expérimenté défenseur stéphanois en était parfaitement conscient, et a ainsi décidé immédiatement de tout couper.

« Je n’ai pas regardé les commentaires sur les réseaux car je savais que j’allais me faire assassiner. Mais bien sûr, on m’en a parlé. J’étais parti en vacances en famille, c’était le bon moment. Et puis ça s’est calmé quand Mbappé a repris et que son père m’a envoyé un message. J’ai fait un tacle, comme si ça n’arrivait qu’à moi… », a livré dans les colonnes du Progrès Loïc Perrin, qui a rapidement regretté son geste qui aurait pu entrainer une blessure encore plus grave pour Mbappé. Une situation qui a certainement dû l’aider à prendre sa décision en ce qui concerne la fin de sa carrière, annoncée peu après de manière définitive.