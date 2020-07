PSG : Kylian Mbappé calme la rage contre Perrin et l'ASSE

Dans : PSG.

Victime d'un geste maladroit de Loïc Perrin, Kylian Mbappé a calmé le jeu ce samedi via les réseaux sociaux.

La sortie sur blessure de Kylian Mbappé vendredi soir lors de la finale de la Coupe de France a jeté une ombre sur la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne. Et les propos de Thomas Tuchel ont contribué à mettre de l'huile sur le feu, l'entraîneur allemand du PSG estimant que du côté des Verts on mettait facilement la semelle lorsqu'il s'agissait de Paris. Forcément, cela s'est déchaîné sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont concernés. Mais, loin de mettre de l'huile sur le feu, alors qu'il pourrait être agacé, l'attaquant champion du monde est venu samedi ramener un peu de calme dans les débats en apportant son soutien à un message de l'AS Saint-Etienne qui s'adressait à la fois à Loïc Perrin, auteur du geste malheureux, et à Kylian Mbappé : « Loïc Perrin, l'ASSE et le football français espèrent te revoir le plus vite possible sur les terrains de football @KMbappe. 🙏 »

Pour Kylian Mbappé, qui attend désormais les résultats des examens complémentaires qu'il doit passer, l'heure n'est pas aux polémiques. Une attitude très honorable pour le joueur du PSG, lequel n'est pas encore certain de pouvoir jouer contre l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue, mais surtout contre l'Atalanta en Ligue des champions dans trois semaines.