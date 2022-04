ASSE : Pascal Dupraz scandalise les supporters

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'incroyable défaite (6-2) à Lorient a mis en colère les supporters de l'AS Saint-Étienne. Et Pascal Dupraz est désormais pointé du doigt par le Peuple Vert.

Le scénario vécu par l’ASSE vendredi soir au Moustoir a laissé sans voix, mais pas sans réaction, les fans des Verts, qui pensaient bien qu’à 0-2 ils pourraient faire un pas de plus vers le maintien. Mais en l’espace d’un peu plus d’une mi-temps, tout s’est écroulé et le match a tourné à la catastrophe totale. Tandis que Denis Bouanga a confié son écœurement en lançant sur Prime Video : « On a été nuls à chier. 6-2, c'est une honte, honte à nous, on fait honte à tout un club. Il n'y a rien à dire, c'est le néant. Ce n'est pas parce qu'on a perdu ici qu'on ne peut pas se maintenir. Honte à nous », Pascal Dupraz affichait une mine sombre, mais restait plus mesuré dans ses propos. « C'est un naufrage collectif. C'est un péché d'orgueil, une attitude vaniteuse, pas une attitude qui sied à un joueur professionnel. Sur le chemin de la rédemption, il reste sept matches, et quels que soient les scores, on va être barragistes après cette journée (...) Les attitudes n'étaient pas en adéquation avec ce qu'on devait faire. Il va bien falloir qu'on trouve les arguments pour remettre les joueurs dans le droit chemin. Les générations actuelles zappent le match très vite. Qu'ils zappent le match s'ils le souhaitent, mais qu'on se remette au travail. On est toujours dans la course », tentait de positiver l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

Pascal Dupraz passe à la caisse du côté de Geoffroy-Guichard

Cependant, si Pascal Dupraz restait zen, du moins en façade, du côté des supporters de l’AS Saint-Étienne, on ne prenait pas cette fessée avec autant de philosophie. Sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés, le technicien était ouvertement pointé du doigt. La lune de miel, qui avait débuté après qu’il ait pris la place de Claude Puel sur le banc des Verts, n’aura pas duré longtemps et certains le disent très clairement, l’entraîneur de 59 ans n’est pas l’homme de la situation pour sauver l’ASSE. Sur EnVertetContreTous.fr, qui évoque « une honte de plus pour l’ASSE », les commentaires sont impitoyables avec Pascal Dupraz. « La gestion en bon père de famille de Dupraz a ses limites. Quand des joueurs comme Kolo te plombent tous les matchs tu les sors direct, c'est juste pas possible de reprendre la deuxième mi-temps avec les mêmes quiches derrière », « Si Dupraz veut garder son sentiment pour lui. Moi, je vais donner le mien. Depuis le début je le dis que Dupraz n’est que l'entraîneur que l’on peut se payer. En fait, il n’est clairement pas un choix. Concernant ses compétences, il est un coach mental mais pas bon tactiquement. Partout où il passe les clubs descendent en ligue 2 dans les 2 ans », « Dupraz, tu veux vraiment sauver le club ? Je ne vois qu'une seule solution : ta démission !!! », cela tombe dur sur l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne qui a encore sept matchs pour réussir à maintenir les Verts en Ligue 1.

Au micro de RMC, Jonatan MacHardy n'a pas été tendre pour l'ASSE et avoue qu'il ne voit pas comment les Verts pourront échapper à la relégation en Ligue 2, ou au moins au barrage. « Ce qu’il se passe dans les coulisses rejaillit évidemment sur le moral de l’équipe, la manière dont elle joue, mais quand je vois encore une fois ces couloirs avec Kolodziejczak et Thioub, qui avaient déjà été catastrophiques contre Marseille et qui sont reconduits contre Lorient, je me dis : mais le mec au bord du terrain (Ndlr : Pascal Dupraz), il a regardé le match ? Il n’a pas vu que c’était portes ouvertes. Malheureusement le club est malade en haut, en bas et au milieu, la descente est inéluctable et on est triste », confie le consultant qui estime que si l'AS Saint-Étienne est reléguée, elle n'aura que ce qu'elle mérite.