ASSE : Pas de Benzema chez les jeunes, Puel attend une recrue

Toujours focalisé sur le développement des jeunes Stéphanois, l’entraîneur Claude Puel a proposé l’arrivée d’un nouvel atout pour le centre de formation de l’AS Saint-Etienne.

Lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’AS Saint-Etienne n’a réussi à marquer au moins deux buts qu’une seule fois. C’est dire la pauvreté offensive des Verts. Cette faille n’a évidemment pas échappé à Claude Puel qui, à défaut de pouvoir acheter un buteur de haut niveau, va tenter d’aider les jeunes du centre de formation avec l’arrivée d’un coach dédié aux attaquants.

« Un attaquant doit surprendre, par ses déplacements, par son geste face au but. Chez certains, c’est inné, pour d’autres il faut le travailler, a expliqué l’entraîneur et manager de l’ASSE. C’est un plaisir de les voir progresser mais ce sont des choses qui auraient dû être travaillées à la formation. Nous cherchons quelqu’un qui fera du spécifique sur nos joueurs offensifs, avec l’analyse des matchs de la réserve, U19 et U17. À chaque fois, j’ai eu des gens avec ce rôle dans mes clubs. C’étaient des anciens joueurs qui avaient cette roublardise, qui sentaient les choses. »

Sans pépite, « il faut travailler »

« En tant que défenseur, j’étais sensibilisé à contre-carrer ces joueurs. Il y a des joueurs qui sont doués naturellement, comme Benzema, Hazard ou Ben Arfa. Pour d’autres, il faut travailler. Le but est qu’avec la répétition, le joueur ait la sensation de réussir le beau geste. Le pallier se situe la. Il y a trop de généralités effectuées dans la formation. Il faut être plus précis dans ce qu’on apporte aux joueurs », a conseillé Puel, qui pourrait aussi utiliser cette future recrue pour le groupe professionnel.