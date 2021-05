ASSE : Par ici la sortie, Debuchy n’atteindra pas la barre des 100

Dans : ASSE.

De retour à un bon niveau après des blessures à répétition, Mathieu Debuchy vit ses derniers instants à Saint-Etienne.

Débarqué en provenance d’Arsenal en janvier 2018 pour zéro euro, Mathieu Debuchy va quitter l’ASSE cet été. L’information ne fait plus guère de doutes selon Mohamed Toubache-Ter, lequel a fait savoir sur son compte Twitter que l’avenir de l’international tricolore dans le Forez était scellé. « Claude Puel a annoncé en milieu d’après-midi à Mathieu Debuchy, qu’il ne le prolongerait pas ! Mathieu Debuchy a toujours répondu présent, état d’esprit irréprochable d’un grand professionnel » a souligné l’insider, pour qui les dés sont jetés en ce qui concerne l’avenir de Mathieu Debuchy. Champion de France avec Lille en 2011 et ancien titulaire de l’Equipe de France, le défenseur de 35 ans sera libre de tout contrat cet été. Il disputera face à Dijon son 98e et dernier match à Saint-Etienne.

Pour le remplacer, l’AS Saint-Etienne a déjà quelques idées. Comme indiqué par ailleurs en fin de semaine dernière, les dirigeants foréziens s’intéressent à Wajdi Kechrida. Du haut de ses 25 ans, le Tunisien évolue à l’Etoile du Sahel. Natif de Nice, il a été titularisé à 18 reprises cette saison et sera libre de tout contrat au mois de juin prochain. Sur le papier, cette piste a tout du bon plan pour Saint-Etienne, qui ne se ruinera pas pour remplacer Mathieu Debuchy mais qui cherchera un latéral fiable et au profil assez offensif. L’hiver dernier, Montpellier avait par ailleurs essayé de recruter Wajdi Kechrida… en vain. L’Etoile du Sahel s’était opposé au départ de son joueur. Cette fois, le latéral droit est libre et Saint-Etienne sera donc en position de force. Les Verts devront en revanche se méfier de la concurrence des clubs de Série A dans ce dossier, le profil du joueur plaisant à plusieurs écuries.