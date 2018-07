ASSE : Ounas à l'ASSE, c'est définitivement non !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Après s’être attaché les services de Wahbi Khazri en provenance de Sunderland, les dirigeants stéphanois souhaitent encore se renforcer en attaque. Dans cette optique, Majeed Waris est pisté. L’attaquant du FC Porto pourrait faire l’objet d’un prêt sans option d’achat. En parallèle, le club du Forez souhaitait également s’attacher les services d’Adam Ounas. L’ancien joueur de Bordeaux a souffert avec Sarri à Naples l’an dernier et un départ semblait envisageable.

Mais selon les informations obtenues par France Bleu Saint-Etienne, Carlo Ancelotti a signifié au jeune gaucher ainsi qu’à son entourage qu’il comptait sur lui ! A la surprise générale, Adam Ounas va donc poursuivre sa progression à Naples. C’est une belle piste qui se referme donc pour l’ASSE et pour l’entraîneur Jean-Louis Gasset, déjà très agacé par la tournure du mercato stéphanois. Pour rappel, le récent 7e de Ligue 1 a déjà prolongé M’Vila et Debuchy et n’a officialisé qu’une seule recrue : Wahbi Khazri. De quoi agacer le staff stéphanois…