ASSE : « On n'a pas le droit », Perrin est vert de rage

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Loïc Perrin, capitaine de l'ASSE, après la défaite dans le derby contre l'OL (1-2) : « C'est horrible, mais on fait une erreur de débutants aussi. Le match est fini, on joue vite, on relance mal. On n'a pas le droit de perdre comme ça... Après, c'est sûr qu'on a tout donné dans ce derby. C'était difficile, on le savait. On a eu la chance d'ouvrir le score. On a eu les occasions pour marquer le deuxième but. Ça aurait pu tourner en notre faveur, mais non. Heureusement qu'on a pris le risque de le gagner ce match. On n'avait pas grand-chose à perdre. On était chez nous. C'est dur de perdre comme ça... Le match a été serré, il y a eu des opportunités des deux côtés. Ça tourne pour eux, ils ont eu la réussite de leur côté... », a-t-il déclaré sur Canal+.