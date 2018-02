ASSE : Omar da Fonseca raconte comment l'ASSE a refusé Javier Pastore

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

Agé de 28 ans, Javier Pastore est un artiste du football, même si un physique parfois défaillant l'a éloigné des terrains plus longtemps que prévu depuis deux saisons. Mais celui qui a été le premier renfort prestigieux du PSG version Qatar aurait du débuter en Ligue 1 à l'AS Saint-Etienne. Car à l'hiver 2006, El Flaco a fait un essai chez les Verts, qui ne l'ont finalement pas conservé, alors qu'il pouvait arriver gratuitement. Sur Europe 1, Omar da Fonseca, alors responsable du recrutement de l'ASSE, a raconté cet incroyable loupé, reconnaissant qu'il y avait quand même de quoi se poser des questions concernant Javier Pastore à l'époque.

« Il appartenait à un club argentin dont l’ASSE était l’actionnaire principale, et j’étais allé le voir. Il avait fait 250 petits ponts dans un match où je le supervisais et ensuite il est venu à Saint-Etienne. Il est resté un peu plus d’un mois, sauf qu’à cette époque on faisait faire toutes ces épreuves physiques. Au test de Cooper, je sais plus, il fallait faire plus de 3.000 et il avait fait 2.400 et avait même vomi. Ensuite, alors qu’il fallait courir 80 mètres en 8 secondes, lui il avait mis 11 secondes, donc les paramètres étaient dans le sens qu’on ne pouvait pas sentir qu’il pourrait devenir joueur de football. Il savait jouer au ballon...il était magnifique. On avait fait un tournoi à Auxerre où on avait mis 10 joueurs derrière et Javier Pastore devant, on lui balançait des saucissons et lui les convertissait en bijoux. C’était un vrai phénomène, on était dans l’utopie total du football. On trouvait qu’il manquait d’agressivité, il jouait avec le smoking, ça n’allait pas avec ce que le club voulait...en plus après il a été vendu 1 euro symbolique », raconte, avec sa verve habituelle, Omar da Fonseca.