ASSE-OM privé de VAR, la menace de Canal+ !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La rencontre de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille prévue samedi soir se joue finalement ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Mais le timing du report fait que Clément Turpin pourrait être privé de l'assistance vidéo.

Ils avaient tout prévu, sauf l’imprévu. Samedi matin, en voyant les très grosses chutes de neige sur le Forez, lesquelles provoquaient un chaos routier, et malgré l’énorme travail des jardiniers de Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, la Ligue de Football Professionnel a joué la prudence en annonçant que le match de la 30e journée de Ligue 1 entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille était reportée à une date ultérieure, la rumeur annonçant très vite que la rencontre se jouerait ce dimanche à 15 heures, sans toutefois que cela soit rapidement confirmé. La LFP et les deux clubs ont planché afin de trouver éventuellement une autre date, et il a même été envisagé de faire jouer ce match entre la 37e et la 38e journée de Ligue 1, ce qui aurait été un souci d’équité sportive, les deux clubs étant en lutte pour le maintien concernant l’ASSE et la Ligue des champions pour l’OM. Mais, il fallait aussi compter avec Canal+ qui a proposé de mettre ce match en concurrence avec le PSG-Lorient de 20h45, ce que la Ligue a évidemment refusé, Prime Video étant prioritaire. Et c’est là que tout a coincé.

Pas de VAR à Geoffroy-Guichard, Canal+ a des craintes

⚠️ Les conditions météorologiques dans la région stéphanoise n'ont pas permis le maintien d'#ASSEOM ce samedi soir.



La LFP a donc décidé du report de la rencontre, qui est désormais, et officiellement, fixée demain 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟯 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 𝗮̀ 𝟭𝟱𝗵. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2022

En effet, face à cette situation, la Ligue de Football Professionnel a décidé peu avant 19 heures que cet ASSE-OM se jouera à 15 heures et que tout le monde devait s’en accommoder. Dans un communiqué vengeur, Canal+ a dit tout le mal qu’il pensait de ce choix : « La LFP a décidé unilatéralement de reporter ce match à dimanche 15h. Canal+ est donc contraint par la LFP de diffuser ASSE / OM ce dimanche à 15H sur Canal+ Décalé. Dans ce délai, seuls des moyens simplifiés pourront être acheminés par le prestataire de production de Canal+. Canal+ ne pourra pas être tenu pour responsable d'une diffusion dégradée ». Et selon L’Equipe, cela se traduira pas la présence de seulement 6 caméras au lieu de 12 pour filmer les performances des joueurs de Pascal Dupraz et Jorge Sampaoli. Mais C+ a également prévenu « qu’elle n’était pas sûre d’être en mesure d’assurer la VAR ce dimanche », même si tout était fait pour que Clément Turpin, qui officiera à Geoffroy-Guichard, puisse utiliser cet outil très utile. Nul doute que du côté de la LFP et des deux clubs, on sera très attentif à ce qu'il va passer sous le regard des 41.000 supporters stéphanois attendus dans le Chaudron.