ASSE-OL ‍: Les arbitres sortent du silence

Un derby mouvementé. Dimanche dernier, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne recevait l’Olympique Lyonnais. Dans un match marqué par une interruption suite à un jet de projectile, le Syndicat des Arbitres du Football d'Élite fait corps.

Après l’interruption de la rencontre entre Saint-Etienne et l’OL dimanche dernier du côté de Geoffroy Guichard, le Syndicat des Arbitres du Football d'Élite (SAFE) a communiqué sur l’incident survenu. Le SAFE annonce avoir déposé une plainte contre le suspect. Pour rappel, un jet de projectile sur l’arbitre assistant Mehdi Rahmouni a provoqué un arrêt du match. L’AS Saint-Etienne pourrait être sanctionnée dans un verdict rendu le 7 mai prochain.

Le SAFE condamne le geste et soutient ses arbitres

🚨 𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘́𝗣𝗢𝗦𝗘́𝗘 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗟’𝗜𝗡𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗢𝗥𝗦 𝗗'𝗔𝗦𝗦𝗘-𝗢𝗟 ! ❌🥶



Le syndicat des arbitres a officiellement porté plainte après le jet de projectile ayant visé Mehdi Rahmouni ! ⚖️😤 pic.twitter.com/7qUDmBteh8 — BeFootball (@_BeFootball) April 23, 2025

Le SAFE s’est exprimé dans un communiqué publié sur son site. Après l’annonce de la plainte, le syndicat vole au soutien de ses arbitres. « Le SAFE condamne fermement la violence dont a été victime Mehdi Mahrmouni, lui apporte son total soutien et sera à ses côtés dans cette action. Dans le communiqué, le SAFE rappelle également que cette situation peut conduire à une peine aggravée. Nous rappelons que les arbitres, tant amateurs que professionnels, sont chargés d'une mission de service public. Les atteintes dans l'exercice de leur fonction sont réprimées par les peines aggravées prévues par le Code pénal. »

Pour rappel, le suspect a été interpellé et sera jugé le 13 octobre prochain du côté du tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour le « jet de projectile » et « violences suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravées par trois circonstances à l’occasion d’une manifestation sportive. » Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire et a donc « interdiction de paraître au stade Geoffroy Guichard et à ses abords à Saint-Etienne » et « obligation de se présenter au Commissariat de Saint-Etienne les jours de match officiel de l’AS Saint-Etienne, aux heures de ceux-ci et y compris pour les matches dits à l’extérieur. »