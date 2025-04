ASSE-OL ‍: St-Etienne connaîtra sa sanction le 7 mai ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Les incidents du match ASSE-OL de dimanche dernier étaient étudiés ce mercredi par la commission de discipline. Le verdict tombera le 7 mai pour l'AS Saint-Etienne.

Les dirigeants, les joueurs et les supporters de l'AS Saint-Etienne vont devoir être patients, puisque la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de prendre son temps suite au jet d'une pièce sur la tête de l'arbitre assistant de François Letexier, ce qui avait provoqué une interruption pendant 40 minutes du derby. Un geste dont l'auteur supposé a été interpellé et sera jugé en octobre, et qui fait planer la menace d'un retrait d'un ou plusieurs points au classement de Ligue 1 pour Lucas Stassin et ses coéquipiers.

« Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 7 mai 2025, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », a précisé la commission de discipline, qui n'a pris aucune mesure conservatoire, ce qui va donc permettre à l'ASSE de recevoir l'AS Monaco dans un Geoffroy-Guichard comble le 3 mai prochain.