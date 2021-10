ASSE-OL : Cette info sidérante sur le derby

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

La passion autour du derby entre Saint-Etienne et Lyon est-elle en train de s’essouffler ?

C’est possible étant données les révélations du Progrès, qui affirme que le Stade Geoffroy-Guichard ne sera pas plein pour le choc régional entre l’ASSE et l’OL ce dimanche soir. Ce n’est pas uniquement lié au fait que les supporters lyonnais ne seront pas autorisés à se rendre dans le Forez pour cette occasion, puisque les Verts ont décidé de ne pas commercialiser ces places. Mais même sans cela, une affluence maximale de 35.000 spectateurs est attendue pour la venue de l’OL, pour un stade pouvant en contenir 42.000. Depuis le début de la saison, beaucoup de places vides à Geoffroy-Guichard, et ce malgré le nombre très respectable de 12.500 abonnés. L’ASSE a été obligée de créer des packs sur mesure pour faire écouler les places sur le gros matchs, avec notamment les rencontres face à l’OL, le PSG et l’OM. Des packs qui sont partis à près de 10.000 exemplaires. Mais entre le pass-sanitaire qui rebute encore quelques uns, et surtout les résultats en chute libre, la tendance n’est pas à la mobilisation à Saint-Etienne.

Claude Puel sent la pression monter

« Il y a eu des pressions de l’OL en début de semaine sur l’arbitrage. Sur la VAR, leur défenseur Emerson qui n’aurait pas dû se faire expulser alors qu’il est dernier défenseur. C’est coutumier. Mais nous aussi on pourrait en parler de l’arbitrage » Petit tacle de C. Puel. #ASSE — Anthony Perrel (@AnthonyPerrel) October 1, 2021

En tout cas, s’il est plus clairsemé, le public stéphanois a récemment pris la parole pour demander la tête de Claude Puel. C’était à l’issue de la dernière défaite à domicile contre Nice, mais pas de quoi perturber l’expérimenté coach de l’ASSE. « Ça fait un moment que je bourlingue. Quand on a une certaine expérience, on se concentre sur l’essentiel : être acteur auprès du groupe, discuter et bien préparer les matches. Il n’y a pas d’autre option pour moi. Je n’écoute pas ce qu’il se dit. J’ai une certaine carapace. Après Lyon, il restera 29 matches. On se prépare pour un marathon avec l’objectif de prendre des points », a expliqué un Claude Puel qui sait qu’il ne pourra pas se remettre d’une défaite dans le derby à domicile et d’une dernière place.