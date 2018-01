ASSE : Pierre Ménès félicite l'ASSE pour ce mercato royal

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Samedi soir, les Verts ont décroché un succès capital dans la course au maintien face à Caen à Geoffroy-Guichard.

Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset avait décidé d’aligner toutes ses recrues d’entrée de jeu. En effet, Paul-Georges Ntep, Yann M’Vila et Neven Subotic étaient tous les trois titulaires face à l’équipe de Patrice Garande. Malgré les nettes occasions normandes, Saint-Etienne a décroché un succès précieux qui valide de recrutement. Consultant pour Canal +, Pierre Ménès se demande pourquoi l’ASSE n’a pas recruté des joueurs de ce calibre dès cet été…

« Les dirigeants stéphanois se sont enfin décidés à faire un recrutement qui ressemble à quelque chose, plutôt que d’aller recruter d’obscurs Finlandais ou Norvégiens qui sont tous plus nuls les uns que les autres. Quand tu prends M’Vila, Ntep, Subotic et que tu fais revenir Beric, tu as un minimum de garanties » a lâché Pierre Ménès, convaincu que ce mercato royal va permettre aux Verts de se relancer au cours de cette deuxième partie de saison, et d’éviter ainsi une relégation qui ferait très mal au club en fin de championnat.