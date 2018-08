ASSE : Nkoudou trop cher, Sainté active un plan B low-cost

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Le Havre.

A la recherche d’un joueur supplémentaire dans le secteur offensif, Saint-Etienne espérait conclure l’arrivée de Georges-Kevin Nkoudou. Mais le prêt de l’attaquant des Spurs a du plomb dans l’aile, Daniel Levy n’ayant pas du tout l’intention de prendre en charge une partie du salaire de l’attaquant français. Les Verts explorent donc d’autres solutions. Et selon les informations de France Football, un attaquant de Ligue 2 est pisté, Ebenezer Assifuah.

Auteur de cinq buts avec Le Havre la saison dernière, l’attaquant ghanéen du club doyen a fait forte impression aux recruteurs de l’ASSE. Le club s’est ainsi renseigné afin de connaître sa disponibilité au mercato. Néanmoins, d’autres sources s’aventurent nettement moins. Par exemple, le site En Vert et contre Tous affirme que « cette piste n’est plus d’actualité ». Reste désormais à savoir quelle sera la position définitive de l’ASSE, qui semble prendre la température sur de nombreux dossiers offensifs, et qui ne passera à l’offensive que dans les dernières heures du mercato, vendredi soir.