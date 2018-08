ASSE : Nkoudou refuse Mayence, il veut signer à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Tout proche Mayence en milieu de semaine, Georges-Kevin Nkoudou a finalement refusé de signer en Allemagne.

Et pour cause, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, barré par la concurrence à Tottenham, souhaiterait retrouver la Ligue 1. Ainsi selon les informations de Yahoo Sport, il aurait donné son feu vert à l’AS Saint-Etienne, qui pourrait frapper un nouveau grand coup dans le secteur offensif après s’être déjà attaché les services de Rémy Cabella.

Le joueur est emballé par le projet de l’ASSE, mais il est encore loin d’y signer. Et pour cause, il va falloir vendre pour assumer le salaire XXL de Georges-Kevin Nkoudou du côté des Verts. Il faudra donc que Robert Beric, Pierre-Yves Polomat ou encore Cheikh Mbengué trouvent preneur d’ici le 31 août pour valider totalement le prêt sans option d’achat du jeune attaquant formé à Nantes. Car du côté des Spurs de Tottenham, on veut bien prêter « GK » Nkoudou à une condition : que le club qui l’accueillera prenne en charge l’intégralité de son salaire…