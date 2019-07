ASSE : Négos ouvertes, Sainté tente le gros coup Mendy !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Utilisé à 31 reprises la saison dernière à Leicester, Nampalys Mendy semble enfin débarrassé de ses problèmes physiques récurrents.

Redevenu un joueur compétitif, l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice attire les convoitises au mercato. Et notamment en Ligue 1, où l’AS Saint-Etienne le drague avec insistance depuis plusieurs jours maintenant. A tel point que selon L’Equipe, il est quasiment devenu l’option n°1 des Verts à ce poste, Jean-Eudes Aholou étant visiblement trop cher.

« Le gros coup pourrait davantage venir d'Angleterre. Saint-Étienne négocie actuellement avec Leicester pour Nampalys Mendy. Le petit milieu défensif (27 ans) est la priorité verte à ce poste. Formé à Monaco, il avait été vendu ensuite par Nice au club anglais pour 16 M€ en 2016. L'ex-Aiglon n'a plus qu'une saison de contrat avec les Foxes. L'ASSE tente de négocier cette ultime année de bail à la baisse » explique le média national. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre les Foxes et l’ASSE, qui s’apprête à récupérer 30 ME grâce à la vente de William Saliba à Arsenal.