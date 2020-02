ASSE : Le départ du flop Moukoudi déjà scellé au mercato d'été ?

Dans : ASSE.

Lors du dernier jour du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne officialisait le prêt sans option d’achat d’Harold Moukoudi à Middlesbrough en Championship.

Apparu à seulement 11 reprises en Ligue 1 lors de la première partie de saison, l’ancien défenseur du Havre ne figurait clairement pas dans les plans de Claude Puel, raison pour laquelle, après une longue réflexion, Saint-Etienne a validé le départ du joueur en deuxième division anglaise. Et pour l’heure, l’aventure d’Harold Moukoudi en Championship est globalement un succès. La preuve, son entraîneur Middlesbrough, Jonathan Woodgate, s’est montré extrêmement satisfait des premiers pas de sa recrue hivernale dans les colonnes de The Northern Echo.

« Je pense qu'il a été très bon. C'est un joueur de Premier League en devenir à mon avis, il a un grand avenir en Angleterre. Je me base sur les quelques séances d'entraînement et sur le match qu'il a réalisé. Il a tous les attributs pour jouer en Premier League à mon avis » a indiqué l’entraîneur de Middlesbrough, pour qui l’ASSE n’aura donc aucun mal à vendre de manière définitive Harold Moukoudi à l’issue de la saison. A condition bien-sûr que le plan de Saint-Etienne soit de vendre l’ancien joueur du Havre, jugé comme très prometteur lorsqu’il évoluait en Ligue 2 la saison dernière, mais qui n’était pas parvenu à confirmer son potentiel à l’échelon supérieur. Pour rappel, l’ASSE enregistrera un gros départ lors du mercato estival dans ce secteur de jeu puisque William Saliba, prêté par Arsenal aux Verts, rejoindra Londres afin d'y débuter sa carrière anglaise. Le dossier Harold Moukoudi risque donc d’animer les nuits stéphanoises, et son avenir dépendra assurément de ses prestations lors de la seconde partie de saison à Middlesbrough…