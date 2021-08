ASSE : Mostafa Mohamed saison 2, rien n'a changé

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Déjà convoité l’hiver dernier pendant l’incroyable feuilleton au Zamalek, l’attaquant Mostafa Mohamed se retrouve une nouvelle fois dans le viseur de l’AS Saint-Etienne. Mais sans surprise, le club stéphanois, comme d’autres pensionnaires de Ligue 1, n’a toujours pas les moyens de recruter l’Egyptien.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne n’ont sûrement pas oublié Mostafa Mohamed. L’ancien attaquant du Zamalek avait fait l’objet d’un incroyable feuilleton en janvier dernier, lorsque les Verts avaient tenté de le recruter. Le club stéphanois pensait conclure son transfert sans réel problème. Mais c’était sans compter sur l’intransigeance du club égyptien et de certains intermédiaires. Finalement, le joueur avait filé à Galatasaray. Mais quelques mois plus tard, Mostafa Mohamed se retrouve de nouveau disponible sur le marché des transferts.

Une occasion dont l’AS Saint-Etienne espère profiter. En effet, le journaliste de RMC Loïc Tanzi révèle un intérêt des Verts cet été. A noter qu’en Ligue 1, le champion en titre lillois ainsi que les Girondins de Bordeaux se seraient également renseignés sur la situation de l’Egyptien. Seulement voilà, aucun de ces clubs français n’a les moyens de financer son arrivée. Tous doivent vendre avant de pouvoir passer à l’action. Du coup, notre confrère indique que Mostafa Mohamed se dirige plutôt vers le PSV Eindhoven qui a pris une longueur d’avance sur ses concurrents bloqués.

Puel lucide sur le mercato

Rien d’étonnant en ce qui concerne l’AS Saint-Etienne dont les limites financières sont connues. D’ailleurs, l’entraîneur Claude Puel ne se fait aucune illusion dans la dernière ligne droite du mercato. « Je l’ai dit depuis le début, on doit faire face à une certaine situation économique. Je ne vais pas demander des choses qui sont irréalisables, confiait le technicien cette semaine en conférence de presse. S’il y a une opportunité, on l’étudiera mais je préfère me focaliser sur mon équipe. » Déterminé à venir l’hiver dernier, Mostafa Mohamed peut donc de nouveau oublier Saint-Etienne.