ASSE : Khazri échangé en Egypte ? Il dit non

Dans : ASSE.

Intéressé par le profil de l'attaquant de Zamalek Mostafa Mohamed, l'ASSE avait envisagé d'inclure Wahbi Khazri dans la transaction.

Après un début de saison catastrophique, les hommes de Claude Puel ont entamé une belle remontée au classement ces dernières semaines. Pour poursuivre sur cette lancée, les dirigeants stéphanois veulent frapper fort au mercato hivernal. Conscient du manque criant de buteur dans l'effectif, les Verts sont très intéressés par Mosta Mohamed, attaquant de 23 ans. Malheureusement, son club de Zamalek ne compte pas céder facilement. Le club égyptien attend une belle offre, et serait même capable de conserver son joueur jusqu'aux JO de Tokyo en fin d'année, pour que la valeur de l'attaquant augmente encore. Dans le but de faire baisser l'indemnité de transfert, l'ASSE a proposé d'inclure Wahbi Khazri dans la transaction.

D'après les informations de Manu Lonjon, un tel échange ne serait pas à l'ordre du jour. Les Stéphanois ont formulé une offre de 3 millions d'euros pour recruter Mohamed, tandis que Zamalek attend minimum 5 millions. Si les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs, le joueur lui, s'est déjà entendu avec les Verts. À 29 ans maintenant, Wahbi Khazri vit des moments compliqués. Plus souvent sur le banc que titulaire cette saison en Ligue 1, le Tunisien n'a marqué qu'une seule fois, et sur pénalty. Pourtant, selon la presse locale, l'ancien bordelais n'aurait aucunement l'intention de quitter le Forez, et un départ en Egypte ne serai absolument pas dans ses plans. Pour pouvoir recruter le buteur de Zamalek, l'AS Saint-Etienne va devoir faire un effort financier.