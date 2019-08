ASSE : Miguel Trauco à Saint-Etienne, cette fois c'est fait !

Dans : ASSE, Mercato, Foot Mondial.

Parti ce samedi du Brésil, après avoir fait ses adieux à Flamengo, Miguel Trauco est attendu dimanche à Saint-Etienne, via un transit par Paris. Selon France Football, le latéral gauche international péruvien va passer lundi sa visite médicale et signera ensuite un contrat de trois ans dont les derniers détails seront réglés directement entre Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et l'agent de Miguel Trauco qui fait également le voyage vers le Forez.

Le défenseur, qui était à seulement cinq mois de la fin de son contrat avec le club brésilien, va s'engager avec les Verts moyennant une indemnité de transfert inférieure à 1ME. Une belle opération pour l'AS Saint-Etienne car pour mémoire le joueur péruvien a été désigné comme étant le meilleur à son poste lors de la récente Copa America. Si dans la foulée de la signature de Miguel Trauco, les Verts arrivent à finaliser le dossier Timothée Kolodziejczak, alors Ghislain Printant peut estimer que sa défense est assurée. C'est désormais au niveau du milieu de terrain que le mercato de l'ASSE va devoir s'activer d'ici la fin août, quelques lacunes criantes ayant sauté aux yeux lors des matches de préparation.