ASSE : Mauvais départ, Ntep se justifie sur son Tweet pro-OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Nouvelle recrue de l’AS Saint-Etienne, Paul-Georges Ntep a forcément eu les oreilles qui ont sifflé ces derniers jours. La transaction a mis du temps à se finaliser, et une fois que le prêt a été acté, les supporters lyonnais n’ont pas mis longtemps à déterrer un message sur Twitter, effacé depuis par l’ancien rennais. On y voyait le nouvel ailier des Verts approuver la célébration de Nabil Fékir lors de son fameux festival face à Saint-Etienne, dans un match et un geste qui ont marqué les esprits. Forcément titillé sur ce message pro-lyonnais qui a un peu de mal à passer dans le Forez, PGN a décidé d’aborder le sujet en conférence de presse, dans un exercice périlleux où l’international français a tenté de limiter la casse.

« On connaît les différences qu’il y a entre Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Moi, ce n’était pas du tout un tweet pour encourager son geste par rapport au fait que c’était Saint-Etienne (en face). C’est un geste qui m’a fait penser à celui que d’autres joueurs ont fait. A l’époque, (Lionel) Messi l’avait fait. C’est juste un geste qui m’a plu. Je comprends que certains supporters de Saint-Etienne aient pu regretter ce tweet, c’est pour ça que je l’ai enlevé. Mais il n’y avait en aucun cas une animosité quelconque envers l’ASSE », a bien précisé l’ancien rennais, qui n’a pas non plus fait l’objet d’une vindicte sur les réseaux sociaux, son arrivée étant loin de provoquer un tollé comparable à celle d’Anthony Mounier il y a un an de cela.