ASSE : Maintien ou pas, Pascal Dupraz est condamné !

Depuis son arrivée à l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz a redonné espoir à une équipe qui sombrait. Mais l'entraîneur français n'est apparemment pas programmé pour durer dans le Forez.

L'AS Saint-Etienne revient de loin, de très loin même... Lors de son arrivée chez les Verts en tant que pompier de service, Pascal Dupraz devait faire face à une situation chaotique. Une dernière place en Ligue 1 et des joueurs marqués psychologiquement. Mais à l'instar de sa mission maintien réussie il y a quelques années du côté de Toulouse, Pascal Dupraz a eu le discours et les méthodes qu'il fallait pour faire remonter l'AS Saint-Etienne au classement. A quatre journées de la fin du championnat de France, le club stéphanois occupe la place de barragiste, devant Bordeaux et Metz. Difficile de savoir quel avenir attendra Saint-Etienne mais on en sait déjà plus sur celui de Pascal Dupraz.

Dupraz vers la sortie, Batlles en approche

Le giga coup de pression de Dupraz à Riolo je crois que je vais jamais m'en remettre. 😭pic.twitter.com/Ngtr5HVzRb — Qu'en pensez-vous Arsène ? (@QPVArsene) April 26, 2022

A Saint-Etienne, Pascal Dupraz a initialement signé un contrat de six mois. Un contrat de courte durée qui ne sera pas prolongé si l'on en croit les informations données ce mercredi par But Football Club. Selon le média, que l'ASSE se maintienne ou pas, Pascal Dupraz ne sera pas conservé. Car la direction stéphanoise aurait déjà une idée en tête pour reprendre les rênes de l'équipe : Laurent Batlles. L'ancien coach de Troyes est libre de tout contrat depuis son licenciement l'hiver dernier. L'entraîneur de 46 ans a tout du bon coup, lui qui avait fait monter l'ESTAC en Ligue 1 en remportant la Ligue 2 la saison passée. Cependant, il ne viendrait pas dans le Forez à n'importe quelles conditions.

Battles veut des garanties

Saint-Etienne @ASSEofficiel (L1) ciblerait l'ancien milieu français Laurent Battles (46 ans) comme priorité pour succéder au français Pascal Dupraz (59 ans) au poste d'entraîneur. Intéressé par le challenge, Battles exigerait un droit de regard sur le recrutement pic.twitter.com/F5WYnuWyK1 — Lorant Verdonck (@LorantSoccer) April 27, 2022

Laurent Batlles connait bien l'AS Saint-Etienne. Déjà pour y avoir joué et terminé sa carrière de footballeur. Ensuite pour avoir entraîné l'équipe réserve. D'ailleurs, l'ancien de Troyes vit toujours dans la région stéphanoise. Ce que Batlles veut pour prendre en charge l'AS Saint-Etienne, ce sont certaines libertés, notamment concernant le recrutement et sur le fait de pouvoir travailler avec son staff. Reste à savoir si une éventuelle descente du club en Ligue 2 mettrait fin ou non à cette piste séduisante. Car Laurent Batlles ne manque pas de courtisans et des clubs de Ligue 1 sont intéressés. But Football Club cite le RC Strasbourg en cas de départ de Julian Stéphan. En tout cas, du mouvement est à prévoir à l'ASSE et Pascal Dupraz va devoir se concentrer sur sa mission principale : sauver ce monument du foot français.