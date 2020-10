ASSE : M'Baye Niang à St-Etienne, c'est chaud bouillant !

Dans : ASSE.

La signature de M'Baye Niang à l'AS Saint-Etienne comme joker semble de plus en plus proche. Les deux clubs ont presque bouclé un accord, reste à convaincre l'attaquant.

Si les dirigeants du Stade Rennais et de l’AS Saint-Etienne n’ont pas réussi à boucler le prêt de M’Baye Niang dans les limites du mercato, à savoir lundi minuit, les deux clubs ont continué à bosser sur cette opération toute la journée de mardi, et ils ont encore rendez-vous ce mercredi, l’ASSE étant décidée à faire venir l’attaquant formé à Caen comme joker pour renforcer le secteur offensif. Claude Puel ayant validé cette signature de M’Baye Niang, il reste à finaliser l’accord financier, puisque les Verts ne peuvent pas payer entièrement le salaire de l’attaquant (240.000 euros par mois). Cependant, Rennes est disposé à prendre sa part de cette rémunération afin de faciliter le départ de celui sur lequel Julien Stéphan ne compte déjà plus. Précision importante, selon Le Progrès, Niang arrivera à Geoffroy-Guichard uniquement pour un prêt d’une saison sans option d’achat.

Le quotidien régional affirme que dans les bureaux de l’Etrat « l’optimisme est de mise » dans le dossier M’Baye Niang et que les choses allaient « dans le bon sens ». Le dernier obstacle semblait être le choix de l’attaquant, lequel n’était pas trop chaud pour quitter le Stade Rennais lors de ce mercato, mais dont le choix a probablement évolué ces dernières heures. Du côté des supporters de l’AS Saint-Etienne, on va donc devoir patienter encore un peu, même si les feux passent un par un au vert dans une opération spectaculaire. Sauf énorme retournement de situation, M'Baye Niang évoluera après la trêve internationale sous le maillot de l'ASSE, bien malin celui qui aurait prévu cela il y a encore quelques jours.