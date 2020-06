ASSE : Loïs Diony se plante en VTT, la finale face au PSG s'envole

Dans : ASSE.

Fin juillet, les Verts de l’AS Saint-Etienne affronteront le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France.

Une rencontre très attendue dans le Forez, qui pourrait permettre à l’équipe de Claude Puel de décrocher un strapontin européen en cas de succès. Malheureusement, l’entraîneur de Saint-Etienne ne peut pas préparer ce choc dans des conditions optimales. En fin de semaine, on apprenait que trois joueurs de l’effectif professionnel avaient été testés positifs au Covid-19. Heureusement, les joueurs en question vont bien, et seront rapidement de retour à l’entraînement… au contraire de Loïs Diony. Et pour cause, Le Progrès indique dans son édition du jour que l’attaquant stéphanois, auteur de deux buts et d’une passe décisive la saison dernière, souffre d’un traumatisme crânien.

Très critiqué pour avoir disputé un match de foot sauvage en compagnie de Gaëtan Laborde il y a quelques semaines, l’ancien attaquant de Dijon s’est cette fois aventuré dans une sortie en VTT. Et malheureusement pour lui ainsi que pour l’ASSE, Loïs Diony a violemment chuté, ce qui lui a valu cette sérieuse blessure à la tête, qui l’éloignera des terrains pendant au minimum un mois. Saint-Etienne, qui a perdu Robert Beric, parti en MLS cet hiver, ne compte désormais plus qu’un avant-centre valide pour la finale de la Coupe de France face au PSG en la personne du jeune Charles Aby. Autant dire que pour Claude Puel, la reprise est rude et le choc contre le champion de France en titre s’annonce délicat. Car bien qu’indésirable, le très généreux en efforts Loïs Diony aurait pu rendre de fiers services sur un tel match…