ASSE : Loïc Perrin prolongé !

Dans : ASSE.

Sans contrat à partir de ce mercredi 1er juillet, Loïc Perrin va pouvoir reprendre le chemin des terrains d’entrainement.

Le capitaine de l’ASSE a trouvé un accord avec l’AS Saint-Etienne pour prolonger son contrat le temps nécessaire, afin de participer notamment à la finale de la Coupe de France à la fin du mois. L’ASSE a officialisé cette nouvelle qui fera plaisir aux supporters et permettra peut être au défenseur central de faire ses adieux sur le terrain. Et ce même si Loïc Perrin rêve de prolonger d’une saison entière chez les Verts, son seul et unique club, ce qui n’est pas vraiment du goût de Claude Puel.