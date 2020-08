ASSE : Loïc Perrin président, Romeyer ne dit pas non

Dans : ASSE.

Après l'annonce par Loïc Perrin de la fin de sa carrière sportive, Roland Romeyer évoque la suite de l'aventure stéphanoise du capitaine emblématique des Verts.

L’histoire de l’AS Saint-Etienne retiendra que c’est face au PSG, et sur une expulsion suite à un tacle sur Kylian Mbappé en finale de la Coupe de France, que Loïc Perrin a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Fait désormais très très rare, le défenseur et capitaine de l’ASSE aura joué durant toute sa vie sportive sous le même maillot, celui des Verts. Au moment où l’avenir de Loïc Perrin s’inscrit probablement du côté de Geoffroy-Guichard, c’est du moins ce qui avait été convenu avec les dirigeants stéphanois, Roland Romeyer emboîte les pas de Bernard Caïazzo et affirme que voir Loïc Perrin au poste de président de l’AS Saint-Etienne n’est pas une hypothèse à repousser.

Le co-président de l’ASSE souhaite cependant faire le point avec l’agent de Loïc Perrin avant de penser à cette promotion énorme. « L’histoire va continuer ! Le livre ne se ferme pas. Loïc, ce n’est pas le joueur qui raccroche le maillot, et c’est fini. Il l’a porté pendant vingt-trois ans et va continuer de le faire briller à un autre poste au sein du club. Nous devons avoir un rendez-vous, avec son agent, pour évoquer sa reconversion. On va essayer de trouver le meilleur compromis (…) Bernard Caïazzo a dit que son rêve ultime, c’était de le voir président de l’ASSE ? C’est quelque chose qui pourrait se faire. Ce qui est certain, c’est qu’il peut avoir une place importante comme d’autres grands joueurs l’ont eue avant lui », explique, dans Le Progrès, Roland Romeyer. On n’a pas fini d’entendre parler de Loïc Perrin dans le Forez.