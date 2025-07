ASSE ‍: Les Verts sur un joueur de l'équipe d'Ecosse

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Malgré sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne se montre très agressive au mercato. Les Verts vont aux quatre coins de l'Europe pour améliorer leur effectif. Dernière preuve en date avec le latéral droit ciblé en Autriche.

Une descente en Ligue 2 n'est pas dramatique si l'on possède un actionnaire solide financièrement. L'AS Saint-Etienne le prouve depuis le début de l'été. Détenus par le fonds canadien Kilmer Sports du milliardaire Larry Tanenbaum, les Verts enchaînent les transferts. Comme la saison passée, ils explorent des marchés divers et variés. Ils ont déjà recruté le Portugais Chico Lamba pour 6 millions d'euros à Arouca et l'international israélien Mahmoud Jaber au Maccabi Haifa pour 2 millions d'euros. Leur prochaine cible joue en Autriche et s'appelle Max Johnston selon les informations de L'Equipe.

Un international écossais à Saint-Etienne ?

Agé de 21 ans, le joueur écossais évolue au poste de latéral droit avec Sturm Graz. Champion d'Autriche la saison dernière, il avait inscrit un but et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Il avait disputé la phase de ligue en Ligue des champions avec son club, affrontant notamment Brest et Lille. Johnston a été international à deux reprises avec l'équipe d'Ecosse (un amical et un match de Ligue des Nations contre la Grèce en mars dernier).

L'ASSE devra toutefois se mettre d'accord avec le jeune homme et avec Sturm Graz pour un transfert. Cela coûtera plusieurs millions d'euros puisque cet élément prometteur est sous contrat avec les Autrichiens jusqu'en 2027. Conclure le transfert de Max Johnston constituerait un énorme coup sportif pour les Verts et cela enverrait un vrai message aux autres clubs français, à commencer par ceux de Ligue 2.