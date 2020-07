ASSE : Les Verts scandalisés, Saliba absent face au PSG !

Dans : ASSE.

Mardi, on apprenait que William Saliba devait être disponible pour la finale de la Coupe de France entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain.

En effet, le manager londonien Mikel Arteta avait publiquement indiqué qu’il était logique à ses yeux que le défenseur tricolore dispute la finale de la Coupe de France avec son club formateur, malgré la fin de son prêt à Saint-Etienne au 30 juin. Mais au cours des dernières heures, les demandes d’Arsenal ont visiblement échaudé les Verts puisque dans un communiqué, l’ASSE indique que les conditions sportives et financières imposées par les Gunners sont tout simplement inacceptables et que par conséquent, William Saliba ne sera pas à la disposition des Verts pour le choc contre Paris le 24 juillet prochain au Stade de France. Un rude coup dur pour Claude Puel…

« L'AS Saint-Étienne avait été heureuse d'apprendre hier mardi que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, était disposé à laisser William Saliba à la disposition du club jusqu'à la finale de la Coupe de France, le 24 juillet prochain. William Saliba s'entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe de Claude Puel et était bien évidemment très enthousiaste à l'idée de finir son parcours en Vert par un tel match. Hélas, l'ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptable » explique précisément l’AS Saint-Etienne dans un communiqué publié très tard mardi soir. Heureusement, Claude Puel pourra compter sur Loïc Perrin en défense, le capitaine des Verts ayant prolongé mardi son contrat de deux mois.