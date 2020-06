ASSE : Tant pis pour le PSG, Arsenal fait ce cadeau aux Verts

Dans : ASSE.

Il y a un an, Arsenal dépensait près de 30 ME pour recruter William Saliba avant de le prêter à Saint-Etienne pour une saison complète.

Le retour de William Saliba chez les Gunners était prévue le 30 juin, ce qui aurait privé l’international espoirs français de la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Un scénario sérieusement redouté par Claude Puel en interne ces dernières semaines, mais qui ne devrait voir le jour. En effet, l’entraîneur londonien Mikel Arteta a annoncé une bonne nouvelle au staff et aux supporters de l’ASSE à un mois de la finale face au Paris SG au Stade de France.

Saliba va jouer la finale contre le PSG

« Je pense que William Saliba doit rester à Saint-Etienne. On a un accord avec eux et je crois qu'il a gagné le droit de disputer cette finale » a expliqué, très classe, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Un choix à applaudir de la part d’Arsenal, au contraire de l'attitude du Hertha Berlin avec Lucas Tousart par exemple, puisque le club allemand avait exigé le retour au 30 juin du milieu défensif de l’OL en Allemagne, alors que les Gones ont encore à disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Désormais, William Saliba aura à cœur d’effectuer un gros match en finale de la Coupe de France pour son ultime match sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne…