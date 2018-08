ASSE : Les Verts s'attaquent à un goleador serbe au mercato

Suite au recrutement de Rémy Cabella, l'AS Saint-Etienne espère encore boucler l'arrivée d'un nouvel attaquant. En provenance de Grèce ?

Jeudi, Jean-Louis Gasset a rempli son objectif prioritaire de ce mercato estival. En faisant revenir pour de bon Rémy Cabella au sein du club du Forez, l'ancien entraîneur adjoint de Laurent Blanc a donc réussi son marché, surtout que Wahbi Khazri et Timothée Kolodziejczak sont venus renforcer son effectif. Mais ce n'est pas pour autant que le recrutement de l'ASSE est terminé.

En effet, Sainté reste à l'affût d'un dernier coup, si l'opportunité de recruter un nouvel élément offensif se présente d'ici au 31 août. Et selon le journaliste Romain Collet-Gaudin, les Verts s'intéressent à Aleksandar Prijovic. Ce pur avant-centre de 28 ans évolue au PAOK Salonique, où il a marqué 27 buts la saison dernière. Courtisé par Bordeaux, mais aussi par Rennes et Reims, qui ont toutefois essuyé le refus du joueur, l'international serbe pourrait venir remplacer Robert Beric, annoncé sur le départ, tout en venant épauler Loïs Diony.

