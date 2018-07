ASSE : Les Verts s'attaquent à un buteur courtisé de toutes parts

Dans : ASSE, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

En passe de boucler l'arrivée de Timothée Kolodziejczak après celle de Wahbi Khazri, l'AS Saint-Etienne est toujours à la recherche d'un avant-centre.

Majeed Waris, Hyun-Jun Suk, Steve Mounié... Au fil des jours, la liste des buteurs pistés par les Verts durant ce mercato estival ne cesse de s'agrandir. Si le dossier menant à l'attaquant du FC Porto semble prioritaire dans l'esprit de Jean-Louis Gasset, Sainté continue de regarder à droite puis à gauche. Et ce lundi, un nouveau nom est sorti. En effet, selon Tuttomercato, la formation du Forez aurait également des vues sur Marcello Trotta.

Sous contrat avec Sassuolo jusqu'en 2020, le joueur de 25 ans sort de deux prêts fructueux à Crotone. Auteur de sept buts et de quatre passes décisives la saison dernière, l'espoir italien dispose d'un bon de sortie pour cet été. Attaquant polyvalent, sachant qu'il joue dans l'axe ou à droite, Trotta pourrait être un joli pari pour l'ASSE, qui cherche un profil similaire pour compléter son secteur offensif. Sauf que le club vert devra tout de même devancer le Genoa, Bologne, la Sampdoria, Parme, Getafe et le Sporting Lisbonne s'il veut absolument s'attacher les services de cet attaquant estimé à 3,5 ME.