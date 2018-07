ASSE : Les Verts rêvent de vendre leur buteur à 5ME

Dans : ASSE, Mercato.

Comme prévu, le mercato estival de l’AS Saint-Etienne est animé. Pour le moment dans le sens des départs.

Paul-Georges Ntep, Kévin Monnet-Paquet, Jonathan Bamba… En fin de contrat ou de prêt, plusieurs éléments ont déjà emprunté la sortie. C’est aussi le cas de Vincent Pajot et de Saidy Janko, respectivement transférés à Angers et au FC Porto. Et la liste pourrait encore s’allonger dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en 2019, Robert Beric (27 ans) n’a pas prévu de prolonger chez les Verts. On parle plutôt d’un transfert cet été afin d’éviter un départ libre l’année prochaine.

C’est pourquoi le Hebei Fortune a pris contact avec l’ASSE pour recruter le Slovène, nous apprend Le 10 Sport, qui croit savoir que cette piste a peu de chances d’aboutir. Beric ne devrait pas atterrir en Chine mais quoi qu’il en soit, il ne devrait pas faire partie des plans du coach Jean-Louis Gasset. L’ASSE cherche en effet son remplaçant, et aurait déjà fixé le prix de son transfert, à savoir 5 millions d’euros. Avis aux amateurs...