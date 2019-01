ASSE : Les Verts prennent zéro risque, Beric va partir au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Ce dimanche, l'AS Saint-Etienne se déplace à la Meinau afin d'y affronter l'Olympique Strasbourg en Coupe de France. Sauf catastrophe toujours possible, on l'a vu samedi, les Verts ne devraient tout de même pas trop avoir à s'employer pour sortir un club qui évolue en R2, l'équivalent de la 7e division. Pour ce voyage à Strasbourg, Jean-Louis Gasset a décidé de se passer de Robert Beric. Et si l'entraîneur de l'ASSE a laissé l'attaquant slovène au repos, ce n'est pas pour mieux le relancer.

En effet, Le Progrès affirme que ce choix de Jean-Louis Gasset a été fait suite à la décision des dirigeants stéphanois de laisser partir Robert Beric lors de ce mercato. L'AS Saint-Etienne ne veut pas prendre le risque d'une blessure pour un joueur qui entame les six derniers mois de son contrat à l'ASSE, et dont le départ dès ce mois de janvier permettra de prendre un chèque. Arrivé chez les Verts en 2015 en provenance du Rapid Vienne pour 7,5ME, Robert Beric avait été prêté à Anderlecht lors du mercato estival 2017 avant d'être rappelé de toute urgence en janvier 2018 à la demande de Jean-Louis Gasset qui comptait sur lui pour redresser les Verts.