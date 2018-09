ASSE : Les Verts ont trouvé leur Mbappé en défense

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

Ce n’est pas forcément évident vu son physique imposant, mais William Saliba n’a que 17 ans.

Cela n’a pas empêché le défenseur central de l’AS Saint-Etienne de faire ses grands débuts en professionnels ce mardi à l’occasion de la victoire de Saint-Etienne sur le terrain de Toulouse (2-3). Si les Verts ont encaissé deux buts et beaucoup souffert, le numéro 31 a bien tenu la baraque, avec une grosse présence dans le duel et une belle sérénité dans la relance. De quoi espérer de beaux lendemains selon un expert en la matière, à savoir le titulaire du poste Loïc Perrin.

« On essaye de l'aider un maximum. Il a bien réussi son premier match, mais ce n'est pas une surprise. Il a fait une très bonne préparation avec nous et il montre au quotidien qu'il est prêt à jouer même s'il est très jeune. Il a été performant, il a fait son match à Toulouse. On essaye de lui donner quelques conseils pour le mettre dans les meilleures conditions possibles », a livré le capitaine stéphanois, qui sait qu’avec lui et Subotic, le jeune Saliba est tout de même bien entouré pour progresser s’il reste à l’écoute. En tout cas, le natif de Bondy a de qui tenir, puisque plus jeune, il a par exemple suivi les conseils du père de Kylian Mbappé, qui était son entraineur chez les jeunes dans la formation de Seine-Saint-Denis.