ASSE : Les Verts ont refusé 3 ME au mercato

Dans : ASSE.

Cet hiver, l’AS Saint-Etienne n’a pas chamboulé son effectif durant le mercato avec simplement deux départs et une arrivée.

Robert Beric a quitté l’ASSE de manière définitive tandis qu’Harold Moukoudi, décevant durant la première partie de saison, a été prêté en D2 anglaise à Middlesbrough où il fait pour l’instant bonne impression. Dans le sens des arrivées, seul Yvann Maçon a débarqué en provenance de Dunkerque. Mais dans les ultimes heures du mercato hivernal, un dernier transfert aurait pu voir le jour à Saint-Etienne, puisque le départ de Franck Honorat a été discuté dans les bureaux de l’ASSE, nous apprend Le 10 Sport. Le média révèle que l’ancien attaquant de Clermont, utilisé à de nombreux postes par Claude Puel depuis le début de la saison, y compris dans un rôle de piston droit, jouit d’une cote d’enfer en Ligue 2.

C’est ainsi que Lorient, Caen, Lens et son ancien club, à savoir Clermont, se sont concrètement positionnés afin de recruter Franck Honorat au mois de janvier. Leader incontesté de Ligue 2, le FC Lorient avait même transmis une proposition officielle à l’AS Saint-Etienne pour recruter Franck Honorat. Selon le média, celle-ci s’élevait à 3 ME. Une offre qui a clairement suscité la réflexion au sein de la direction stéphanoise, bien que Claude Puel apprécie la polyvalence et l’état d’esprit du joueur. Mais la question d’accepter ou non la proposition lorientaise ne s’est finalement pas posée très longtemps puisque le joueur a décidé, après un long moment de réflexion, de décliner la proposition de Lorient afin de rester à l’ASSE. Sans aucun doute, il aurait été question de l’un des transferts surprenants du mois de janvier, et Lorient, qui peut valider dans les prochaines semaines son ticket pour remonter en Ligue 1, aurait fait une très belle affaire.