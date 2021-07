ASSE : Les Verts lorgnent sur une pépite de Nice

Dans : ASSE.

Comme lors du précédent mercato, Saint-Etienne tentera de renforcer son effectif à moindre coût avec de jeunes joueurs à fort potentiel.

Au vu du contexte actuel, il est impensable pour l’ASSE de réaliser des folies lors du mercato estival. C’est ainsi que Claude Puel et la cellule de recrutement de Saint-Etienne se sont mis en quête de jeunes à fort potentiel et si possible à moindre coût. Selon les informations obtenues par l’insider Mohamed Toubache-Ter, les Verts regardent du côté de l’OGC Nice pour renforcer leur attaque. Le profil de Dan Ndoye, ailier droit également capable d’évoluer dans l’axe, recruté par les Aiglons en provenance de Lausanne-Sport en janvier 2020, plaît beaucoup au club forézien. « Les Verts aimeraient se faire prêter, l’attaquant niçois Dan Ndoye » a publié l’insider sur son compte Twitter, avant de préciser que l’ASSE n’était pas seule sur ce dossier.

Ndoye pour oublier Hamouma ?

A ce poste d’ailier, Romain Hamouma va quitter Saint-Etienne et, ironie du sort, c’est à Nice que pourrait rebondir l’ancien Caennais même si rien n’est conclu pour le moment. Le mercato devrait connaître une accélération importante à Saint-Etienne dans les jours à venir car outre le secteur offensif, la défense est également au cœur des préoccupations des dirigeants. Selon les informations du média tunisien La Presse, le latéral droit international tunisien Wajdi Kechrida (25 ans) est proche de l’ASSE. Un mouvement qui prouve l’activité de Saint-Etienne pour se renforcer sans se ruiner. De bon augure pour les Verts, qui se doivent également de trouver un défenseur central de bon niveau afin de combler le retour de prêt de Pape Cissé à l’Olympiakos. A ce poste, plusieurs pistes sont creusées par Claude Puel, qui tentera comme toujours de trouver le bon compromis entre le niveau des joueurs et les prix en cette période de mercato.