ASSE ‍: Les Verts les plus nuls de l'histoire, un journaliste craque

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Battue par Monaco samedi soir, l'AS Saint-Etienne croise les doigts pour que Le Havre et Angers ne prennent pas des points ce dimanche. Mais, pour Bernard Lions, cette équipe stéphanoise ne mérite pas mieux que son classement actuel tant elle est nulle.

L'ambiance s'est de nouveau tendue du côté de Geoffroy-Guichard après la défaite face à l'ASM, la victoire dans le derby contre l'Olympique Lyonnais semblant déjà un lointain souvenir. Car la perspective d'une relégation des Verts augmente de jour en jour, et pourrait même n'être pas loin de se concrétiser sur Le Havre s'imposait contre Auxerre et Angers en faisait de même face à Nantes. Journaliste en charge de couvrir l'actualité de l'AS Saint-Etienne depuis des décennies, et auteur de plusieurs livres sur le légendaire club du Forez, Bernard Lions estime que la formation entraînée par Eirik Horneland risque d'entrer dans l'histoire de l'ASSE, mais pour une mauvaise raison, à savoir qu'elle postule au titre de pire équipe de la très longue légende des Verts.

L'ASSE c'est un désastre

Horneland n'a pas le droit de titulariser NGuessan. Erreur dramatique.

Wadji a montré bien plus. Après de toute façon, son coaching stéréotypé avec toujours les mêmes changements insignifiants, j'en peux plus. Old ne fait rien. Maçon reste sur le banc, Appiah joue 90' tous les… — Fabien Libiszewski (@fablibi) May 3, 2025

Dans L'Equipe, Bernard Lions ne voit pas réellement comment Larsonneur et ses coéquipiers peuvent échapper à la descente et à ce trophée peu glorieux de plus mauvaise formation stéphanoise. « Avec seulement 27 points glanés jusque-là, l’ASSE affiche son pire bilan dans l’élite après 32 journées. Jamais, en soixante-seize ans d’histoire en Première Division, les Verts n’étaient apparus aussi faibles. Et jamais, à deux manches du baisser de rideau, le promus stéphanois ne s’est retrouvé en passe d’écrire une page noire de sa saga aussi tourmentée que glorieuse : redescendre dans la foulée de sa montée (...) Lancés dans le mur et dans une course à la nullité (plus faible nombre de points donc, mais aussi, série en cours, de la pire défense, de penalties subis ... ), les Verts vont vivre le reste du weekend les yeux rivés sur les résultats de leurs concurrents », balance le journaliste du quotidien sportif, atterré par les performances de l'AS Saint-Etienne, rachetée l'été dernier par Kilmer Sports Venture et dont le Peuple Vert attendait forcément mieux.