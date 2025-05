L1 ‍: Monaco nouveau dauphin, l'ASSE au fond du trou

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-Monaco 1-3

Buts : Davitashvili (65e) pour l’ASSE ; Akliouche (2e), Al Musrati (68e), Balogun (78e) pour Monaco

Nettement supérieure à Saint-Etienne, l'AS Monaco a fait la différence en fin de match pour l'emporter 3-1. Un succès précieux qui place les Monégasques à la deuxième place. L'ASSE reste avant-dernière à deux matchs de la fin du championnat.

Accroché au Havre samedi dernier, Monaco se frottait à un autre mal-classé avec l'ASSE. Un match piégeux face à une équipe tombeuse de l'OL et de Lille cette saison. L'ASM mettait rapidement les choses au point en ouvrant le score après 75 secondes. Akliouche concluait une belle action rapide de son équipe. Monaco était largement dominateur et il fallait un solide Larsonneur devant Tézé (27e) et Akliouche (30e) pour que la note ne gonfle pas. Le seul point noir était la sortie sur blessure de Biereth au quart d'heure.

Désormais 74 buts encaissés par l'ASSE

Après la pause, l'ASSE continuait de souffrir même si Davitashvili avait une belle munition. Bien placé dans la surface, le Géorgien dévissait son tir (53e). Monaco s'infiltrait sans cesse dans la surface stéphanoise mais les attaquants monégasques étaient maladroits dans le dernier geste. La punition arrivait du pied de Davitashvili qui ne ratait pas sa deuxième tentative avec une frappe dans la lucarne de Kohn. Le Chaudron ne bouillonnait que trois minutes, le temps pour Al Musrati de tromper Larsonneur d'une frappe lointaine. Lancé à la limite du hors-jeu, Balogun tuait ensuite tout suspense.

Avec ce succès, Monaco (58 points) prend provisoirement la deuxième place à l'OM pour un but à la différence de buts avant le déplacement des Phocéens à Lille dimanche. 17e (27 points), l'ASSE est toujours plus proche de la Ligue 2 alors qu'il ne reste que deux matchs à jouer.